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Bakan Kirişci konuşurken artçı deprem

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin deprem bölgesiyle ilgili açıklama yaptığı sırada artçı bir deprem meydana geldi.

17 Şubat 2023 Cuma 07:08 - Güncelleme:
Bakan Kirişci konuşurken artçı deprem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Malatya Doğanşehir'de basın açıklaması yaptı. Kirişci'nin açıklama yaptığı sıralarda artçı bir deprem oldu.

Bakan Kirişci açıklamasında ise şunları söyledi: Halihazırda yıkılan ve ağır hasar gören büyükbaş işletme sayısı Doğanşehir'de 601 adet. Malatya genelinde bin 462 olduğunu ifade ettiğimizde yüzde 40'na neredeyse tekabül eden bir kayıp burada yaşandı.

Telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı Doğanşehir'de 5 bin 600 bin civarında. Bu da Malatya'nın genelinde 7 bin 219 olarak dikkate alındığında yine Doğanşehir'in ne kadar büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğunu rahatlıkla ifade edebilir.

"SULTANSUYU BARAJI'NIN TAHLİYESİNİ ÖNGÖRDÜK"

101 ton ve 14 milyon yavru balık bu deprem nedeniyle zayi olmuştur. Barajlar konusunda incelemeleri sürdürüyoruz. Sultansuyu Barajı'nın kretlerinde oluşan çatlak nedeniyle sızıntı oluşturmasa, risk oluşturmasa dahi bunun tahliyesini öngördük.

Karakaya barajına da su akışını başlattık. 10 ilimizde eter alan 110 barajla ilgili hiçbir problemimizin olmadığını ifade etmek isterim.

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