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Bakan Kirişci Muğla'da iftar programına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Yatağan ilçesinde iftar programına katılarak vatandaşlarla biraya geldi.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 22:03 - Güncelleme:
Bakan Kirişci Muğla'da iftar programına katıldı
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Yeniköy Mahallesi sakinleri ve bölgede bulunan depremzedelerle iftarını açan Kirişçi'ye Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça eşlik etti.

İftarın ardından vatandaşlara hitap eden Kirişci, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından devletin ilk andan itibaren milletin yardımına koştuğunu belirtti.

Yatağan'da da depremzedelerin bulunduğunu dile getiren Kirişci, "Rabb'im bir daha bu tür afetleri değil dostlara düşmanlarımıza bile göstermesin. 50 binin üzerinde insanımızı, canlarımızı kaybettik. Maddi kayıplarımız bir şekilde yerine konur ama gidenleri getiremeyiz." dedi.

Kirişci ve beraberindekiler iftar programının ardından ilçede bulunan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ne gitti.

Kirişci, antik kent hakkında kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi aldı.

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