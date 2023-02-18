Bakan Kirişci: Ödemeyi bu ayın sonuna kadar yapacağız

Kirişci, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin diğer depremlerle mukayese edilmesinin bu depremin hafife alınması anlamına geleceğini söyledi.

Bu depremin içinde bulunulan asırda dünyada eşi görülmemiş bir deprem olduğuna işaret eden Kirişci, "Depremden 11 ilimiz etkilendi. 103 bin kilometrekarelik bir alandan söz ediyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 17'sine tekabül eden 13,5 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye üretimine katkıdan bulunan ve ihracat yapan bir coğrafyadan söz ediyoruz." diye konuştu.

Kirişci, depremin sınırları da aşan bir deprem olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye için olduğu kadar uluslararası camia için de "asrın depremi" olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN BU TÜR AFETLER SONRASI KURUMSAL KAPASİTESİ ÜST DÜZEYDE"

Bakanlıkların, bütün birimlerin yoğun ve koordineli çalıştıklarını dile getiren Kirişci, "Türkiye'nin bu tür afetler sonrası kurumsal kapasitesi olağanüstü üst düzeyde. Bütün kurumlarımızda bu konuda bir yetkinlik var. Fakat afetin boyutu büyük." ifadesini kullandı.

Kirişci, üretimin aksamaması, üretimle ilgili zincirde herhangi bir kırılma olmaması için, vatandaşların üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olduğunu anımsattı.

Bakan Kirişci, "Özellikle mazot ve gübre desteğini 2022 yılı için ayni olarak vermeyi kararlaştırmıştık fakat yaşanılan hadiseden dolayı 11 ilimiz için bunu nakdiye çevirdik. 2,8 milyar liralık ödemeyi de bu ayın sonuna kadar yapacağız. Cumhurbaşkanımızın kamuoyu ile paylaştığı diğer hususta. Çiftçi Kayıt Sistemlerimiz var. Burada ürün güncellemesi yapılıyor. Bunun şubat ayı sonunda kadar süresi vardı. Bunu da 3 aylık OHAL'in bitimi olan 8 Mayıs'a kadar uzattık." dedi.

Kirişci, yıl içinde zamanı geldikçe verilen hayvancılık destekleri bulunduğunu, bunların tutarının 530 milyon lira olduğunu söyledi.

Bu desteği de şubat ayının sonuna kadar 11 ile ödeme konusunda karar aldıklarını belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda 11 ilimizde 185 bin işletmeye 2 milyon büyükbaş için ve 9 milyon küçükbaş hayvan için toplam 1,5 milyar liralık yem desteğini de sağlamış bulunuyoruz. Bu minvalde Adıyaman'daki üreticilerimizin verilecek desteklerden alacakları pay 218,2 milyon lira. Bu şubat ayı sonuna kadar üreticilerimizin hesabına geçmiş olacak. Bizim de üreticilerimizin bu manada bir katkımız olsun istiyoruz ki üretimlerini aksatmadan sürdürebilsinler. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat ve bakliyatta herhangi bir cins ve kota ayrımı yapmaksızın ve sınır koymaksızın bu alımları gerçekleştireceğini belirtmek istiyorum."

Kirişci, böyle zamanlarda hijyen konusunun öne çıktığını ifade ederek, 265 görevli ekibin, 7 binin üzerinde gıda denetimini aralıksız gerçekleştirdiğini dile getirdi.

ESK et dağıtımı ve kavurma gibi ihtiyaçları karşılarken, TMO'nun da un başta olmak üzere kendi görev alanındaki konulardan ayrı olarak diğer ihtiyaçları karşılamayı sürdürdüğünü bildiren Kirişci, Çaykur'un da vatandaşlara bir bardak da olsa sıcak çay ikramı için çaba içinde olduğunu anlattı.

"ERİŞMEMİZ GEREKEN AĞILLAR VAR"

Bakan Kirişci, Adıyaman'da yıkılan ahır ve ağıllar ile telef olan hayvanlar konusunda da çalışma yürüttüklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"Köy yollarının açılmasıyla yıkılan ahır sayısının 1401'e ulaştığını tespit ettik. Telef olan büyükbaş hayvan sayısı 2 bin 54, küçükbaş hayvan ise 16 bin 905'e yükselmiştir. 559 kanatlı telef olmuş ve 957 arı kovanı da bu süreçte hasar görmüştür. Erişmemiz gereken ağıllar var. Toplamda 1824 ton yemi Adıyaman ilimize dağıtmış bulunuyoruz. Hayvan sağlığı hizmetleri 4 köyde 41 işletmede 208 büyükbaş, 636 küçükbaş sağlık taraması yapılmış ve 41 hayvana tedavi hizmeti verilmiştir. Gıda denetimi 11 ilde olduğu gibi burada da yapılmıştır. 13 ekip 26 gıda kontrol görevlisiyle il ve ilçelerde denetimler yapılmış 56 noktada gıda kontrol ve denetimler sürdürülmektedir."

Kirişci, tüketilmeyen ve bayatlayan 10 ton ekmeğin hayvanlar için yem olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Et ve Süt Kurumu kombinasının 460 küçükbaş, 27 büyükbaş hayvanı satın alarak kesime gönderdiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın bu konuda da rahatlaması sağlanmıştır. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak kullandığımız bina ağır hasarlı olduğu için hemen orada konteyner mekanlar oluşturulmuş ve yan tarafına da burada çalışan personelin konaklaması için 60 yaşam çadırı kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bakanlık olarak sorumlu olan bakanlıklarımızın yükünü hafifletmek için de katkılarımızı sürdüreceğiz. Bakanlığımız ve personellerimiz çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir."

Kirişci, kendisinin görev yerinin Adana olduğunu dile getirerek, şehrin lojistik üs haline geldiğini, çoğu faaliyetin bu il üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.