Bakan Kirişci: Orman yangınlarıyla mücadelede teknoloji yoğunluklu strateji izleyeceğiz

Sarıyer'deki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Orman Kampüsü'nde 2022 Yılı Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey gazetecilerle bir araya geldi. Karacabey, orman yangınlarını söndürme metotları ve bilinçlendirme üzerine sunum yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı ve kampüste bulunan araçları inceledi.

HEDEFİMİZ 2023 YILINDA ORMAN ALAN IMIZI 23,4 MİLYON HEKTARA ULAŞTIRMAK

Toplantıda, havaların ısınmasının orman yangını ihtimalinin artmasına neden olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Bir yandan orman yangınlarını önleyici sistemleri hayata geçirirken diğer yandan her yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2023 yılı hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak ve böylelikle 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,4 milyon hektara ulaştırmaktır" diye konuştu.

TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADA

Bakan Kirişci, "Uluslararası Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 raporuna göre Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer almaktadır. Gurur duyduğumuz bir diğer başarımız ise 'Geleceğe Nefes' projesidir. İşimiz sadece ormanları korumak, ağaç dikmek, yangın söndürmek değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunmak, orman köylüsünü kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza ek gelir kaynakları sunmaktır. 2002'de 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretimini, 2021 yılında 928 bin tona çıkardık. 2023 yılı hedefimiz ise bu üretimi 1 milyon 200 bin ton olarak gerçekleşecektir. 2002'de 39 milyon dolar olan odun dışı orman ürünleri ihracatımız 2021'de 1 milyar 600 milyon dolara yükselmiş bulunmakta. 2023 hedefimiz ise tam 2 milyar dolar olacaktır" ifadelerini kullandı.

HELİKOPTER SAYISI 55'E, UÇAK SAYISI 20'YE, İHA SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Ormanları yangınlara karşı koruma için atılan adımlardan bahseden Prof. Dr. Kirişci, "Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji çerçevesinde gerçekleşecektir. Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz. 39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız tamdır. Yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde artırdık. Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımıza yangınlara karşı eğitim verdik. Bu eğitimlere 21 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra 20 bin askeri personel ve 100 binin üzerinde gönüllü vatandaşımız katıldı. Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve bin 500 orman muhafaza memuru ile ekiplerimizi daha da güçlendiriyoruz" diye konuştu.

462 KİŞİLİK ORKUT EKİPLERİ

Vahit Kirişci, "Attığımız bir diğer önemli adım da yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek ORKUT ekiplerinin kurulmasıdır. Bunlar bir özel birlik, özel mücadele ekibidir. Özel eğitimlerden geçen 462 kişilik bu ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kirişçi, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı küresel işbirlikleri geliştirdiğine de dikkat çekti.

Kirişci, "Önemli bir çalışma da Antalya'da kurduğumuz Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezidir. Burada bugüne kadar 16 ülkeden yangın uzmanlarına eğitim verildi. Bu merkezin BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile yapılan iş birliği çerçevesinde Uluslararası Orman Yangınları Yönetim Merkezi'ne dönüştürüleceğini de belirtmek isterim" dedi.

İHALARDAKİ TERMAL KAMERA İLE ERKEN TESPİT

Kirişci, "Orman yangınlarıyla mücadelenin ana prensibi erken müdahaledir. Bunun da temelinde, potansiyel yangınlara ilişkin erken haber almak vardır. Bu durum bize orman yangınlarına karşı erken uyarı sistemlerimizi güçlendirmemiz gerektiğini göstermiştir. Son 20 yılda kademeli şekilde dünyadaki en yeni teknolojileri kullanıp orman yangınlarıyla mücadelede birçok başarıya imza atmış bulunuyoruz. Milli gurumuz olan İHA'lar, yeşil vatanımızı korumada da çok büyük bir görev ifa etmektedir. İHA'larda kullanılan termal kameralar sayesinde yangın çıkma ihtimali olan noktalar önceden tespit ediliyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Yangın uzmanlarının yönlendirmesiyle orman teşkilatımız bu noktalara hızlıca müdahale ediyor. Türkiye orman yangınlarını gözetlemede ilk İHA kullanan ülkedir" diye konuştu.

AKILLI YANGIN GÖZETLEME KULELERİ

Yangınla mücadelede kullanılan bir diğer teknolojinin akıllı yangın gözetleme kuleleridir olduğunu belirten Kirişci, "Biz teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyoruz. Yapay zekanın kullanıldığı bu insansız kuleler, yangınları uzaktan algılayarak yangın yönetim merkezine aktarmaktadır. Ekipler bu veriler ışığında hızlıca hareket etmekte ve o yangını söndürmektedir. Son aylarda üzerinde çalışılan yangın karar sistemi de bizim yangınlara daha doğru şekilde müdahale etme imkanını sunmaktadır. Bu sistem sayesinde yangının seyri takip ediliyor ve muhtemel risk altındaki yerleşim yerleri önceden tespit edilerek gerekli tedbirler alınması sağlanıyor" dedi.

Kirişci, "Yangınla mücadelede kullandığımız hava ve kara araçları, merkezde bulunan araç takip sistemiyle 24 saat boyunca takip ediliyor. Takip ettiğiniz bütün araçların hızları, yakıt takipleri, seyirleri dahil pek çok husus anlık olarak elektronik ortamda eş zamanlı takip etmemizi sağlıyor. Yangın koordinatları, arazözlerdeki navigasyon cihazlarına gönderiliyor ve ekipler hızlıca müdahale ediyor. Araç takip sistemiyle aynı zamanda yangına müdahalede kullandığımız göletlerin su seviyesini görme imkanımız var" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARININ ÇIKIŞ NEDENİ YÜZDE 88 İNSAN KAYNAKLI

Bakan Kirişci, "Orman yangınlarının çıkış nedeni yüzde 88 oranında insan kaynaklıdır. Buradaki kritik konu vatandaşımızın bilinçlendirilmesidir. İstatistikler bize yangınların çıkış nedeni olarak tarla faaliyetleri, anız yangını, bahçe temizliği, piknik ve çoban ateşi, çöplerin yakılması ve eski enerji nakil hatlarındaki arızaları göstermektedir. Demek ki insanların ormanları korumadaki hassasiyeti, büyük felaketlerin önüne geçmemizde önemli bir etkendir. Orman yangınlarını önlemek sadece orman teşkilatının değil, hepimizin vatandaşlık görevidir. Ormanlara dinlenme ve eğlenme maksadıyla giden vatandaşlarımıza sizler üzerinden çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen her bir vatandaşımız kendisini gönüllü bir orman bekçisi olarak görsün. Yangına sebebiyet verecek her türlü durumdan kaçınsın. Ayrıca ormanlara zarar verecek girişimleri fark ettiğinde ilgili makamlara haber versin" dedi.