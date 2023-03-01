Bakan Kirişci: Söz verdiğimiz tarihlerde yapmış olacağız

Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci ile Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde, depremzede vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Deprem bölgelerinden gelen ve bakanlığa bağlı Ankara'daki 11 misafirhanede ağırlanan afetzede vatandaşların masalarına giderek, tek tek sohbet eden Kirişci, çocuklara oyuncak hediye etti. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan yemek öncesinde konuşan Kirişci, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kirişci, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin "asrın felaketi" olduğuna işaret ederek, şiddeti, kapsamı ve şekli itibariyle geçmişteki depremlerle kıyaslanmayacağını söyledi.

Artçı sarsıntıları devam eden depremlerden 13,5 milyonluk nüfusun ve 110 bin kilometrekarelik bir coğrafyanın etkilendiğine dikkati çeken Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür artık yaralarımız sarılmaya başlandı. Kurtarma çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Bizim yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, çadıra kavuştular. Şimdi konteyner kentleri kuruyoruz, konteyner kentler de yetmez dedik bir yıllık süre sonunda inşallah deprem konutlarını söz verdiğimiz tarihlerde yapmış ve vatandaşlarımızı da burada barındırıyor olacağız." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu çerçevede 73 binin üzerinde köy evi inşa edeceklerinin de altını çizerek, böylece kırsal bölgelerdeki üretimin aksamasına mani olacaklarını dile getirdi.

Bakanlığa bağlı Türkiye genelindeki misafirhanelerde, 7 bin 558 depremzede ağırlanıyor.