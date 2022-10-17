Bakan Kirişci: Tahıl Koridoru'ndan taşınan tahılın yüzde 63'ü Avrupa ülkelerine sevk edildi

Kirişci, CerModern'de "Kimse Geride Kalmasın" temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Günü programında yaptığı konuşmada, dünya genelinde açlık ve yoksulluk gerçeğiyle yüz yüze olunduğunu söyledi.

Sağlıklı beslenme imkanına erişemeyen 3,1 milyardan fazla insan olduğuna işaret eden Kirişci, 830 milyondan fazla insanın da açlıkla mücadele eder durumda olduğunu vurguladı.

Kirişci, dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için üretimin yüzde 60 artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Doğal kaynaklarımızı doğru kullanacağız, tarımsal üretimde verimliliği artıracağız ve asla israf etmeyeceğiz. Tüm dünyada yaşanan krizlerin tahribatını azaltmaya, gıda kayıp ve israflarını minimize etmeye yönelik sorumluluklarımızı göz ardı edemeyiz. Refah içindeki devletler, açlıkla boğuşan ya da yeterli altyapıya sahip olmayan ülkeleri de mutlaka düşünmek durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "GAYEMİZ, TÜM İNSANLIĞIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAK"

Türkiye öncülüğünde İstanbul Anlaşması'yla Ukrayna'dan Tahıl Koridoru'nun açılmasını sağladıklarını belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu sayede, bugün itibarıyla 7,5 milyon ton tahıl ve gıda maddesi Ukrayna limanlarından küresel pazarlara ulaştırılmış bulunmaktadır. Karadeniz'den gıda ürünlerinin sevkiyatının başlamasıyla küresel emtia ürünleri pazarlarında da bir rahatlama gözlemlenmiştir. Son olarak geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız, Astana buluşmasında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le konuyu yeniden gündeme getirdi. Tahıl Koridoru'nun bir sonraki 4 ay için de açık tutulmasının gereğinden bu görüşmede çok net olarak bahsedildi. Burada Türkiye olarak gayemiz, sadece gıda tedarik zincirini teminat altına almak değil, aynı zamanda tüm insanlığın huzur ve güvenliği için dünya barışına katkıda bulunmaktır."

Kirişci, Karadeniz limanlarından çıkan gemilerin varış noktasının genelde Avrupa ülkeleri olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk geminin yola çıktığı 1 Ağustos'tan 15 Ekim'e kadar Karadeniz limanlarından taşınan tahılın yüzde 63'ü Avrupa ülkelerine sevk edilmiştir. Tahılın yüzde 24'ü Asya, yüzde 13'ü de Afrika ülkelerine ulaştırılmış, Tahıl Koridoru'ndan taşınan 7,5 milyon ton tahılın sadece yüzde 5,6'sı az gelişmiş ülkelere gitmiştir. Geri kalan yüzde 94,4'lük kısmı ya gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerin limanlarına bırakılmıştır. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Cibuti'ye sadece 541 ton tahıl ulaşmıştır. Bu adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Tahıl Koridoru'nun daha da güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Kirişci, bunun açlıkla mücadele eden ülkelerle dayanışma içinde olduklarını gösteren bir insanlık ve iyilik koridoru olması gerektiğini vurguladı.

Kirişci, gıda tedarik zincirinin birinci halkası tarımsal üretim için yol haritası belirlediklerini belirterek, üretimi ülkenin stratejik ihtiyaçlarıyla örtüşecek bir kompozisyona dönüştüreceklerini, yatırım ve desteklemeleri bu yönde etkinleştireceklerini anlattı.

Ülkede gıda tedarik zincirini, risklere karşı daha da güçlendirecek yeni adımlar attıklarının altını çizen Kirişci, Bakanlık bünyesinde Gıda Arz Güvenliği Daire Başkanlığını kurduklarını hatırlattı.

- "KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER BULUNMALI"

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da gıda fiyatlarının bu yılın başlarında rekor fiyatlara ulaştığını anımsatarak, pek çok üreticinin yeterince gübre veya tohum alamaz hale geldiğini ifade etti.

Gutu, tarımsal üretimde kimseyi geride bırakmayacak şekilde çözümlerin bulunması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman da sorunun sadece gıdaya erişim olmadığı kaydederek, eğitimden barınmaya tüm problemlerin insan onuruna yakışır bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından "Dünya Gıda Günü"ne özel ödüller sahiplerine takdim edildi.