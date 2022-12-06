Bakan Kirişci: Tarım 'Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü ayaklarından birisi olmalı

Bakan Vahit Kirişci, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 'Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kirişci, uzun bir yüzyılı inşa etme yolundaki hedeflerin ancak toplumun ilgili bütün kesimlerini bir araya getirip, gereken sinerjiyi oluşturmakla mümkün olabileceğini söyledi. Türkiye'nin yüzyılına damgasını vuracak tarım ve ormanla ilgili çalışmaları tüm paydaşlarla iş birliği içinde gerçekleştireceklerini vurgulayan Kirişci, tarımın 'Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü ayaklarından birisi olması gerektiğine işaret etti.

'TARIM, MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELMİŞ'

Bakanlık olarak da yeni yüzyılın şekillenmesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Kirişci, "Maalesef uzunca bir dönem sanki tarım gelir getiren ve stratejik bir sektör değilmiş gibi algılandı veya öyle görülmeye çalışıldı. Bundan dolayı gerek tarım topraklarımız gerekse tarımsal sulama başta olmak üzere üretim için kullanmış olduğumuz suyumuz ve diğer girdilerimiz konusunda biraz hoyratça davrandığımızı söylememiz çok abartı olmaz. Bundan dolayı açıkça artık tarım adeta bir milli güvenlik meselesi haline gelmiş. Özellikle stratejik olan ürünler vazgeçilmez olarak ifade edilmeye başlanmıştır" dedi.

'TEMEL VE VAZGEÇİLMEZ KANUNLAR BU DÖNEMDE ÇIKTI'

Tarımı Türkiye'nin yüzyılının kilit taşlarından biri olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Kirişci, "İktidara gelene kadar kim hangi katkıyı sağladıysa müteşekkiriz. Ama düşünün, tarım ülkesi olarak bilinen bir ülkenin bir tarım kanunu yoktu, ıslahçı hakları kanunu yoktu, tohumculuk kanunu yoktu, lisanslı depoculuk kanunu yoktu, toprak koruma ve arazi kullanım kanunu yoktu. Bunun gibi 10'un üzerinde temel ve vazgeçilmez olan kanunlar, bu dönemde çıktı. Bu kanunlar yol gösterici oldu" diye konuştu.

'BU YILKİ BEKLENTİMİZ 30 MİLYAR DOLAR'

Türkiye'nin nüfusunun arttığını, ülkenin ciddi potansiyelde turist ağırladığını söyleyen Bakan Kirişci, 2002 yılında 15 milyon olan turist sayısın bugün 52 milyonlara dayandığını vurguladı. Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"85 milyonun yanı sıra bir de bu ülkeye gelen turistleri doyuran bir üretici var. Bu kişilere 'eli öpülesi üreticiler' diyorum. Aynı şekilde bu ülkeyi güvenli liman bulup, burada bir müddet de olsa yaşamak isteyen sığınmacılar var. Bunların da nüfusunun 4,5- 5 milyon olduğunu biliyoruz. 2002 yılında 3,8 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. Ama bu ihracatımız 2021 yılı itibarıyla 25 milyar dolara geldi. Bu yılki beklentimiz 30 milyar dolar. 2023'te Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılında inşallah 2002'deki tüm Türkiye ihracatına eş değer bir tarım ürünleri, tarımla ilgili ihracat gerçekleşmiş olacak."

'TARIM ORMAN GENÇLİK KONSEYİ' KURULACAK

Türkiye'nin tarım sektöründe çok iyi olduğunu, ancak anlatma noktasında sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Kirişci, anaokulu çağındaki çocuklardan başlayıp, tüm topluma tohumun, tohumculuğun, hibritin, GDO'lu tohumun çok iyi anlatılması ve toplumun bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Kirişci, Bakanlık olarak 'Tarım Orman Gençlik Konseyi'ni kuracaklarını da açıkladı.

'ASLAN PAYINI TARIMSAL SULAMA ALIYOR'

Tohumculukta su israfının önüne geçilmesi; daha az suya ihtiyaç duyan, kuraklığa dayanıklı çeşitler üzerinde daha fazla mesai harcanması gerektiğine işaret eden Bakan Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Türkiye şu anda kişi başı 1323 metreküp su ile dünyada su kısıtı altında yaşayan ülkeler kategorisinde. Nüfusumuz daha da artarsa; doğaldır ki artık bu 1000 ila 1700 metreküp arasındaki suyun altına da inmiş olacağız. O seviyenin altına düşmeden bazı tedbirleri almamız gerekiyor. Bu tedbirleri de kısa zamanda inşallah alalım. Biliyoruz; aslan payını tarımsal sulama alıyor. Ama içme suyu ve endüstriyel kullanımı için de su tüketimine çok dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum."