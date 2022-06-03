Bakan Kirişci: Teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor

Bakan Kirişci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kahramankazan'da cuma namazını Ulu Cami'de kıldı, ardından esnafı ziyaret etti.

Daha sonra belediyeye geçen Bakan Kirişci, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Oğuz, Bakan Kirişci'ye Türk bayrağı hediye etti.

Kirişci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'tan sonra "kahramanlık" unvanını alan ikinci önemli yerleşim yerinin Kahramankazan olduğunu anımsattı.

"Bu ilçemizin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilemiş olduğu bu savunma, bu ülkeye namahrem elinin değmemesi adına gösterdiği cesaret, üstün direniş her türlü takdirin üzerindedir." diyen Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda bugün bir Tarım ve Orman Bakanı olarak program icra edebiliyorsam, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle başta şehitlerimize rahmet niyaz ederken, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. Kahramankazan'ımızın bizim kendi değerlerimiz arasında bu manada da apayrı bir yeri var. İnşallah bugünkü ziyaretimiz çerçevesinde başta belediyemiz olmak üzere parti teşkilatlarımız, vatandaşlarımızla da hemhal olarak Kahramankazan'ın meselelerini kendi bakanlığımız ve gerektiğinde de diğer bakanlıklarımızla ilgili meseleleri konusunda yardımcı olmanın gayreti içerisinde olacağız."

AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret eden Kirişci, ilçe başkanlarından çeşitli bilgiler aldı.



Tarım için su kullanımına değinen Kirişci modern sulama sistemlerinin öneminden bahsetti.

- "Dünyada ekonomik türbülans var"

Bakan Kirişci, 2023 seçimine ilişkin de şunları kaydetti:

"Ülkemiz güzel bir 2023 seçimlerini geçirecek. Teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor. Bizler icra makamındayız, rica makamında olanlara yardımcı olmakla mükellefiz. Bizler hizmet ederek sizin önünüzü açmamız lazım. Türkiye'nin ne kadar önemli bir coğrafyada olduğunun hepimiz farkındayız. Dünyada bir ekonomik türbülans var, ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyorlar. Bizde de enflasyon var, mücadele için büyük gayret gösteriliyor. Bu aziz milletin bir üretme kabiliyeti var, sorunların üstesinden gelme çabası var, bu bağışıklık sistemimizin güçlü olduğu anlamına geliyor. Bu bizim aşmayacağımız, aşamayacağımız bir kriz değil. Kaldı ki zaten belirli bir disiplin içerisinde sevk ve idare ediliyor. Ülkenin cumhurbaşkanımız gibi bir lidere sahip olması bana göre en büyük avantajı."

Cumhur İttifakı'nın önemini dile getiren Kirişci, "Türkiye'nin gelişmesinden ve Cumhur İttifakı'nın bunları rahatsız etmesi bizim açımızdan tersinden baktığımız zaman bizi mutlu etmesi gereken bir hadisedir. Biz Cumhur İttifakı olarak bu gelişmelerden ziyadesiyle memnunuz, mutluyuz. Bundan rahatsız olan çevrelerin de aklı selimle hareket etmeleri Türkiye'nin gelişimini onların da görmeleri en büyük arzumuz, dileğimizdir." diye konuştu.



Kirişci, Türk dünyasına ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmeler yaparak konuşmasını sonlandırdı.