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Bakan Kirişci'den Kahramanmaraş'a teşekkür mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 71,9 oy oranı aldığı Kahramanmaraş için teşekkür mesajı yayımladı.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 07:16 - Güncelleme:
Bakan Kirişci'den Kahramanmaraş'a teşekkür mesajı
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Bakan Kirişci Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Aziz milletimizin feraseti ve büyük olgunluğuyla tamamlanan 14 Mayıs seçimleri, Cumhur İttifakı'nın tartışmasız zaferiyle sonuçlanmıştır. Seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlarken, TBMM'de 28. dönemde de çoğunluk yine Cumhur İttifakı'mızda olmaya devam etmektedir. Kahramanmaraş'ımız, yüzde 71,9 oy oranıyla hem deprem felaketinin yaşandığı şehirler hem de büyükşehirler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren il oldu. Hemşehrilerimize minnettarız. Tüm milletvekillerimizle birlikte Kahramanmaraş'ımızın hizmetkârı olmak, kahraman şehrimizin ihya ve inşasını gerçekleştirmek boynumuzun borcudur. Sayın Cumhurbaşkanımızı, 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde "Türkiye Yüzyılının" kapılarını hep birlikte ardına kadar açacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

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