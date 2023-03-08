Bakan Kirişci'den üretim vurgusu: yüzde 22'si bu 11 illerimizde

Bakan Kirişci, Samandağ'da Kaymakamlık tarafından kurulan Afet Koordinasyon Çadırı'nda düzenlenen "Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile Buluşma" programında konuştu.

Depremlerin ardından, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 815 can kaybı olduğunu hatırlatan Kirişci, ebediyete uğurlananlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bakanlık olarak 15 bin çalışan ve 5 bin iş makinası ile sahada çalıştıklarını anlatan Kirişci, depremden etkilenen 11 ile 15 bin tonun üzerinde yem dağıtımı gerçekleştirdiklerini, bunun yaklaşık yüzde 25'inin de Hatay'a aktarıldığını bildirdi.

Kirişci, bölgedeki sütün toplanması ve kesilmesi gereken hayvanların organizasyonunu Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla sağladıklarını söyledi. Depremden etkilenen 11 ilde 83 seyyar mutfak kurduklarına işaret eden Kirişci, seyyar tuvaletlerden konteynerlara kadar insani ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını vurguladı.

"ŞEHRİNİ TERK EDENLERDEN DÖNÜŞ YAPMALARINI İSTİRHAM EDİYORUM"

Destek ödemelerinin öne çekilmesini sağladıklarına dikkati çeken Kirişci, "11 ilimize 3,4 milyar, toplamda da 13,8 milyar olmak üzere, destekleme ödemelerimizi 24 Şubat'ta çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık. Bu çerçevede 1,5 milyar liralık yem desteğini de geçtiğimiz cuma günü üreticilerimizin hesabına geçirmiş olduk." diye konuştu.

Kirişci, depremlerden etkilenerek şehrini terk edenlerden dönüş yapmalarını istirham etti. Çiftçilerin, tarımsal kredi borçlarını 1 yıl ötelediklerine, ORKÖY kredilerini ertelediklerinin altını çizen Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üreticilerimizin yanında olduğumuzu ortaya koymak adına, ineğini kaybedene ineğini, buzağısını kaybedene buzağısını, koyunu kaybedene koyununu, keçisini kaybeden keçisini, tavuğunu, arısını, su ürünlerini kaybedenlerin zararlarını tazmin etmek için bunların tespitleri yapıldı. Bunların tespiti bittiği anda ayni olarak ödeyeceğiz. Böylede üretimin gereği olan ihtiyacınız bütün materyalleri de yeniden kazandırmış olacağız."

"HATAY'A 146 BİN 656 KONUT VE 14 BİN 997 KÖY EVİ İNŞA EDİLECEK"

Kirişci, yıkılan evlerin yerine kalıcı konutlar yapılacağına, bunun için Bakanlık olarak yer gösterdiklerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerine değinerek şunları kaydetti:

"Köy evlerimizde insanların rahat yaşayabileceği ve tarımsal faaliyetlerini sürdürebileceği yapılarda yaşamalarını istiyoruz. Hatay'da 146 bin 656 konut, 14 bin 997 köy evini inşa etmiş olacağız. Afet bölgesinde toplam 405 bin 5 konut ve 83 bin 149 köy evi... Hızla ayağa kalkmamız için mutlaka üretim yapmamız gerekir çünkü bu coğrafya çok büyük. Türkiye'de tarım topraklarının yüzde 17'si, üretimin hayvancılıkta yüzde 18'i, bitkisel üretimde yüzde 17'si ve tarım ürünleri ihracatında yüzde 22'si bu 11 ilde."

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Kirişci, programın sonunda çiftçilerle sohbet etti.