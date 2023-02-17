Bakan Koca, 261'inci saatteki kurtuluşun duygusal anlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'nın tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak telefon numarasını hatırladığı yakınını aradığını belirtti.

Paylaşımında Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntülere de yer veren Koca, "Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Videoda Avcı'nın, ailesinin durumunu sorduğu yakını, "Hepsi iyi, hepsi seni bekliyor." diye yanıt veriyor. Avcı'nın, durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine yakını mutluluktan ağlıyor.