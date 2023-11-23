Yaralı 3 Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek üzere Mısır El Ariş Havalimanı'ndan saat 14.00'te havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Koca, tedavi için Ankara'ya getirilen çocukları ve refakatçilerini Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı. Uçakta sağlık görevlileri ile görüşen ve yaralı çocuklarla ilgilenen Koca, ardından çocukların ambulanslara alınma sürecine de eşlik etti.

İKİ KIZ, BİR ERKEK ÇOCUĞU GETİRİLDİ



Bakan Koca, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaralı üç çocuğun daha önce açıkladığı 50 kişilik tahliye grubu dışında olduğunu belirtti.

Üç çocuğun Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Türkiye'ye getirildiğini aktaran Koca, getirilen çocukların durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Üç yavrumuzun yaş aralığı, 2 yaşında bir erkek çocuğumuz, 9 ve 10 yaşlarında iki de kız çocuğumuz getirildi. Erkek çocuğumuzun 'derin ven trombozu' dediğimiz karaciğer kökenli bir damar tıkanıklığı söz konusu. Annesi 4 aydan beri rahatsızlığı olduğunu ifade etti. Tedavisini yakından planlıyor olacağız.

9 ve 10 yaşlarındaki iki yavrumuzdan biri, travma, yıkım sonrası crush sendromu gelişmesi sonrası diz üstü ampütasyonu yapılmış bir yavrumuz. Bu yavrumuzla ilgili enfeksiyon tedavisi ve devamında protez uygulaması söz konusu olacak. Diğer yavrumuz ise özellikle travma ve yıkım sonrası kapalı kırıkları, yanıkları olan, vücudunda şarapnel parçaları da olan bir yavrumuz. Onun da tedavilerini arkadaşlarımız erken dönemde planlamış olacaklar."

Bakan Koca, yaralı çocukların Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacağı bilgisini verdi.

"ÜÇÜNCÜ TAHLİYENİN YARIN OLMASINI BEKLİYORUZ"



Gazzeli yaralılar için sahra hastaneleri kurulmasına ilişkin soruya Koca, "İsrail, Mısır ve Türkiye koordinasyonundan oluşan bir ekip, özellikle saha araştırması yapmak üzere Mısır'dalar. Bununla ilgili yer tespiti yapılma aşamasındayız. Bu konuda yeni dönemde de bir an önce aksiyon almak istiyoruz." yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine, Gazze'den getirilmesi planlanan 50 kişiyle ilgili de koordinasyon ekibinin çalıştığını, refakatçilerle ilgili bazı sorunların olduğunu belirten Koca, 11 kişiyle ilgili refakatçi dahil sorunun aşıldığını, tahliye edilecek diğer kişilerin izinleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Koca, bundan sonra yapılması planlanan tahliyeye ilişkin "Üçüncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz ve ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir tahliye olacak." açıklamasında bulundu.

Bu tahliyede yer alanların sağlık profiline ilişkin de Bakan Koca, "Kanser hastaları daha az ama ağırlıklı yaralı olan çocuklar ve gençlerden oluşan bir tahliye olacak. Şu an listede yoğun bakım şartlarında olan bir hasta yok." dedi.

Halihazırda Ankara'da tedavileri devam eden Gazzeli hastalar bulunduğunu da hatırlatan Koca, "Burada özellikle 88 hastamızın olduğunu biliyoruz. Bu 88 hastamızdan 7 hastamız yoğun bakımdaydı. Şu an 2 hastamız daha yoğun bakımdan çıktı, 5 hastamız yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan hastaların hiçbiri de entübe durumda değil. Durumları ciddi değil ama yakın takip ediyoruz." ifadesini kullandı.