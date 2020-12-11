Bakan Koca 4 ilin yetkilileriyle görüştü

AA 11 Aralık 2020 Cuma 00:36 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 00:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te günlük vaka sayısının yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de ise yüzde 25 düştüğünü bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla çevrim içi görüşerek, durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.



"Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 düştü." ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:



"Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor. Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız."