Bakan Koca açıkladı: Yarın belli olacak

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." paylaşımında bulundu.

Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:

Yönetmelik değişikliğiyle aile hekimlerine, ayrım yapılmaksızın, memur maaşına endeksli bir destek ödemesiyle taban maaş artışı sağlanıyor. Aile hekimlerine iş yükü ile orantılı olarak teşvik ödemesi de yapılacak. Bu teşvik, memur maaşına endeksli olarak, her yıl zam döneminde artacak. Aile sağlığı merkezi çalışanları da hem destek hem teşvik ödemesi alacak.