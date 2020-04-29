Bakan Koca açıklama yapıyor

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 17:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Hepimiz çok iyi biliyoruz mücadele vazgeçilmezdir. Geride kalan günler kolay geçmedi.

Erken tedbir aldık, 83 milyon hep birlikte bir başarı elde ettik.

(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.



Koronavirüsle mücadelemizde başarımızı 3 madde sıralayabilirim; Tedbir, tespit ve hızlı tedavi.

Test uygulamamız sonuç verdi, filyasyonu da başarıyla uyguluyoruz.

Hastanede tedavi olması gereken hiçbir kişiyi eve göndermedik.