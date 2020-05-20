Bakan Koca açıklama yapıyor

20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:10 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulunuyor. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(Kovid-19) Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü.

Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi.

Geride bıraktığımız 9 haftalık mücadelenin sonuçlarını alıyoruz.

Yeni vaka sayısı binin altına düştüğünde bu rakam nihai başarının işaret fişeği olacaktır.

Mücadelenin ne kadar süreceğini bilmediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Erken umut tedbirleri geçersiz kılmasın.

Bayramda tedbire uyarsak sonrasında daha özgür olabilirz Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak