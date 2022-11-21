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Bakan Koca, alçak terör saldırısında yaralanan vatandaşların durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Karkamış'a terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu 2 kişinin vefat ettiğini, 19 kişinin yaralandığını belirterek, tedavisi tamamlanan 12 yaralının taburcu edildiğini, 2'si ağır 7 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Bakan Koca, alçak terör saldırısında yaralanan vatandaşların durumunu paylaştı
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Karkamış'a terör örgütünce yapılan havan topu saldırısında biri çocuk, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını kaydetti.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN 12 YARALI TABURCU OLDU

Bakan Koca, "Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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