Bakan Koca açıkladı: Aşı programında yeni adıma geçiliyor

18 Ocak 2021 Pazartesi 22:22 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:59

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması kapsamında toplam aşılanan kişi sayısı 832 bin 675'i geçti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

"DÜNYADAKİ EN HIZLI UYGULAMALARDAN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"



Bu kapsamda, 832 bin 675'in üzerinde kişi Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek.

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden, aşılamalarını evinde, yerinde organize etmeyi istiyoruz."