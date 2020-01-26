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Bakan Koca, Azize Çelik hakkında konuştu: Yoğun bakımda, genel durumu iyi

Enkaz altında kurtarma ekibiyle telefonla konuşan Azize Çelik ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi' dedi.

26.01.2020  13:02 - Güncelleme: 26.01.2020  13:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli Emine Kuştepe ile enkaz altında telefonla konuşan  Azize Çelik hakkında son bilgileri verdi.

Bakan Koca, "Dün hepimizin yakından görmüş olduğu Emine Kuştepe’nin Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı. Azize Çelik ile diyalogdan kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi." dedi.

"2.5 yaşındaki evladımız Yüsra Yıldız, annesine ulaştığımızı söylemiştim. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız’ın kocasını kaybettik. Yüsra’nın annesini de sağ olarak kurtardık. Yüsra da ciddi ezikleri olmayan bir bebeğimiz Sahra hastanelerine ihtiyacımız olmadı."

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