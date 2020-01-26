26.01.2020 13:02 - Güncelleme: 26.01.2020 13:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli Emine Kuştepe ile enkaz altında telefonla konuşan Azize Çelik hakkında son bilgileri verdi.



Bakan Koca, "Dün hepimizin yakından görmüş olduğu Emine Kuştepe’nin Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı. Azize Çelik ile diyalogdan kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi." dedi.

"2.5 yaşındaki evladımız Yüsra Yıldız, annesine ulaştığımızı söylemiştim. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız’ın kocasını kaybettik. Yüsra’nın annesini de sağ olarak kurtardık. Yüsra da ciddi ezikleri olmayan bir bebeğimiz Sahra hastanelerine ihtiyacımız olmadı."