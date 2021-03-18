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  • Bakan Koca: Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin
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Bakan Koca: Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin

Bakan Koca yaptığı açıklamada 'Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.' dedi.

18 Mart 2021 Perşembe 00:24 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 00:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı."

Bakan Koca: "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür."

Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) İllerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz."

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