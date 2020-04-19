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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA19 Nisan 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 17:28
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Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

Sağlık çalışanlarının ihtiyaçları için seri üretime geçtiler

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