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Bakan Koca bu mesajı paylaştı: Mücadeleyi birlikte vereceğiz

Bakan Koca: 'Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı ve güven verici bilgilendirme önemli. Dördüne de sahibiz' açıklamasında bulundu.

11 Mart 2020 Çarşamba 16:44 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:44
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Bakan Koca: "Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı ve güven verici bilgilendirme önemli. Dördüne de sahibiz" açıklamasında bulundu.

Dağların aslanları!

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