Bakan Koca bu mesajı paylaştı: Mücadeleyi birlikte vereceğiz

Bakan Koca: "Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı ve güven verici bilgilendirme önemli. Dördüne de sahibiz" açıklamasında bulundu.
Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2020