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Bakan Koca bu sözlerle paylaştı: İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İngiltere'nin TV kanallarından SKY NEWS'in Türkiye'nin salgınla mücadelesini anlatan haberi paylaştı. Bakan Koca, Türk hekimlerine ve sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini söyledi.

IHA07 Ağustos 2020 Cuma 07:57 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 07:57
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Bakan Koca, “Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara ‘Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!’ dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. İngiltere’nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye’nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor” ifadelerini kullandı.

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