Bakan Koca Çince paylaşımla uyardı: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz

02 Haziran 2020 Salı 14:26 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 14:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün itibariyle başlayan 'yeni normal'e ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

Bakan Koca, Twitter üzerinden Çince ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaşarak, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır." ifadelerini kullandı.