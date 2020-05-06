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Bakan Koca: ''CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'CNN International televizyonu, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı.' ifadesini kullandı.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 02:07 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 02:07
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Bakan Koca, Twitter hesabından, CNN International televizyonunun 3 Mayıs'taki yayınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Söz konusu programa ait görüntüyü de paylaşan Koca, "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı.

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