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Bakan Koca duyurdu: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 28 Haziran'da 1 milyon 44 bin 263 doz aşı yapıldığını bildirdi.

AA29 Haziran 2021 Salı 00:40 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 00:41
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın." çağrısında bulundu.

Hesabından, bugün bir milyonuncu Kovid-19 aşısını uygulayan hemşire Esma Alay'ın videosuna da yer veren Koca, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi 'Herkesi aşıya bekliyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.

Hemşire Alay, videoda, toplumun aşılanmasıyla Kovid-19 salgınının geride kalmasını diledi.

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