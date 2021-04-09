Bakan Koca bizzat duyurdu! 10 kat arttı

09 Nisan 2021 Cuma 20:42 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 20:48

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstabul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.





Tespit edilen vakaların %85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.