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Güncel

Bakan Koca bizzat duyurdu! 10 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstabul'da.' dedi.

09 Nisan 2021 Cuma 20:42 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 20:48
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstabul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.


Tespit edilen vakaların %85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.

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