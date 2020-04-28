Bakan Koca duyurdu! Akciğer hastası Türk öğrenci, ambulans uçakla Rusya'dan Türkiye'ye getirildi

28 Nisan 2020 Salı 15:25 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 15:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Rusya'da tıp okuyan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nun, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya’da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum.