İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9986
  • EURO
    7,6134
  • ALTIN
    384.826
  • BIST100
    101624
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca duyurdu! Akciğer hastası Türk öğrenci, ambulans uçakla Rusya'dan Türkiye'ye getirildi
Güncel

Bakan Koca duyurdu! Akciğer hastası Türk öğrenci, ambulans uçakla Rusya'dan Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp okuyan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını açıkladı.

28 Nisan 2020 Salı 15:25 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 15:37
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Rusya'da tıp okuyan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nun, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını duyurdu. 

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya’da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum.

Pentagon ''UFO'' görüntülerini yayınladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.