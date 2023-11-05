İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca duyurdu! Gazze'ye yardım eli... Mısır'dan Türkiye'ye giriş izni
Güncel

Bakan Koca duyurdu! Gazze'ye yardım eli... Mısır'dan Türkiye'ye giriş izni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği sahra hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır.' bilgisini paylaştı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 15:19 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu! Gazze'ye yardım eli... Mısır'dan Türkiye'ye giriş izni
ABONE OL

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan Gazzelilerle ilgili dün gece Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede birçok önemli önemli hususta mutabık kaldıklarını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1000'e yakın hasta ve yaralının, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta."

- "GAZZE'DEKİ HASTALARA VE YARALILARA ŞİFA OLABİLMEKSE İNSANLIK ADINA BÜYÜK BİR BAHTİYARLIKTIR"

Koca, Ghaffar ile bu hayati gelişmeye yönelik gerekli çalışmaların planlanması ve yürütülmesi için karar birliğine vardıklarını duyurdu.

Görüşmede, Ghaffar'ın önemi büyük bir bilgi daha paylaştığını bildiren Koca, şunları ifade etti:

"Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği sahra hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır.

Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak işbirliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze'deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.