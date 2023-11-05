Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan Gazzelilerle ilgili dün gece Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede birçok önemli önemli hususta mutabık kaldıklarını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1000'e yakın hasta ve yaralının, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta."

- "GAZZE'DEKİ HASTALARA VE YARALILARA ŞİFA OLABİLMEKSE İNSANLIK ADINA BÜYÜK BİR BAHTİYARLIKTIR"

Koca, Ghaffar ile bu hayati gelişmeye yönelik gerekli çalışmaların planlanması ve yürütülmesi için karar birliğine vardıklarını duyurdu.

Görüşmede, Ghaffar'ın önemi büyük bir bilgi daha paylaştığını bildiren Koca, şunları ifade etti:

"Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği sahra hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır.

Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak işbirliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze'deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır."