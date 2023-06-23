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Bakan Koca duyurdu: Sağlık ekipleri bayramda da görev başında olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatili boyunca acil durumlara en kısa sürede müdahale etmek amacıyla çevre yolu bağlantı noktalarında sağlık ekiplerinin görev başında bulunacağını bildirdi.

AA23 Haziran 2023 Cuma 23:58 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu: Sağlık ekipleri bayramda da görev başında olacak
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında acil durumlara en kısa sürede müdahale etmek amacıyla helikopter ve acil yardım ambulansları, UMKE timleri ve motorize ekiplerimizle biz görev başındayız. Kaza riskine karşı lütfen dikkatli olun. İyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Tatil süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafiğin yoğun olduğu noktalarda da tedbir alınacağını belirten Bakan Koca, görev başındaki sağlık ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

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