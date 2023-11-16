Bakan Koca: Gazzeli 27 hasta ve refakatçi Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

7 Ekim tarihinde Gazze'de başlayan insanlık dramı ile ilgili Cumhurbaşkanımız riasetinde tüm birimlerimizle Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Sürecin ilk gününden itibaren birçok kez görüşmeler gerçekleştirdik. 22 Ekim'de bakanlığımdan 20 kişilik bir ekibi ivedilikle bölgeye gönderdik. Tüm bunlarla birlikte devletimiz 10 kargo uçağı ve 1 gemi ile 8 sahra hastanesi 20 ambulans, küvozler ve jenaratörlerin bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazzeli kardeşlerimize kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdık.

Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar hem diplomatik olarak hem de sahada artarak devam edecektir.