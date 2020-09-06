İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Eylül 2020 Pazar / 18 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    462.322
  • BIST100
    1086.32
Güncel

Bakan Koca gençleri uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, 'Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı.' uyarısında bulundu.

AA06 Eylül 2020 Pazar 21:58 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 21:58
ABONE OL

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.