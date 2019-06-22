Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile ilgili değerlendirmede bulundu. "Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağını garanti altına aldık" diyen Bakan Koca, ayrıca sağlık tesislerini, tahlil ve tetkikler dâhil olmak üzere hastaya ait tüm verilerin mahremiyetini korumak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü kıldıklarını belirtti.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da e-Nabız hesaplarındaki verilere, kullanıcının gizlilik tercihleri çerçevesinde erişim sağlanacak ve kişiler gizlilik tercihleri konusunda daha detaylı bilgilendirilecek. Mahremiyet düzeyi yüksek olan sağlık verilerinin erişimine kısıtlamalar getirilebilecek. Ebeveynler, çocuklarının sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya ihtiyaç duymaksızın erişebilecek. Boşanma halinde, velayet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf da çocuğunun sağlık verilerine ölçülü kısıtlamalarla erişebilecek.