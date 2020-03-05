05 Mart 2020 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık.

'İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs çıktı' iddiasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama Çin'de kaynak bulan bu virüs komşulara yayıldı ama Türkiye'ye bulaşmadı.

Yurt dışına çıkan her vatandaşımız potansiyel taşıyıcı. Vatandaşımı yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmamalı. Yurt dışından dönen vatandaşlarımız 14 gün zorunlu olmadıkça evden çıkmasın.

(Koronavirüs) Gençler hafif atlatıyor, yaşlılar daha ağır geçiriyor.

(İstanbul-Singapur uçağında koronavirüs vakası) Singapur uçağında hastalık tanısı konan kişi Fransız vatandaşı. Uçağımız boş döndü, mürettebatımız 14 gün karantinada olacaklar.

Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta.

Umreden dönen vatandaşlarda şu ana kadar herhangi pozitif vaka bulunmadı.

Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı.