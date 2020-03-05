İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0792
  • EURO
    6,8124
  • ALTIN
    322.637
  • BIST100
    112065
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... Bakan Koca: Avrupa'da ağırdan alınan tedbirler ülkemizi risk altına sokmakta
Güncel

Son dakika... Bakan Koca: Avrupa'da ağırdan alınan tedbirler ülkemizi risk altına sokmakta

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuştu. Bakan Koca, 'Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta.'

05 Mart 2020 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık.

'İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs çıktı' iddiasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Çin'de kaynak bulan bu virüs komşulara yayıldı ama Türkiye'ye bulaşmadı.

Yurt dışına çıkan her vatandaşımız potansiyel taşıyıcı. Vatandaşımı yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmamalı. Yurt dışından dönen vatandaşlarımız 14 gün zorunlu olmadıkça evden çıkmasın.

(Koronavirüs) Gençler hafif atlatıyor, yaşlılar daha ağır geçiriyor.

(İstanbul-Singapur uçağında koronavirüs vakası) Singapur uçağında hastalık tanısı konan kişi Fransız vatandaşı. Uçağımız boş döndü, mürettebatımız 14 gün karantinada olacaklar.

Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta.

Umreden dönen vatandaşlarda şu ana kadar herhangi pozitif vaka bulunmadı.

Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı.

60 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.