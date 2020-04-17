17 Nisan 2020 Cuma 18:26 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 18:26

Plato çizmek nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada kullandığı 'plato çizimi' tabiri merak konusu oldu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca'nın, "Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz" açıklamasının ardından bu kelimeler vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Buna göre; plato çizimi dönemi nedir, Plato çizmek nedir? İşte detaylar...

PLATO NEDİR?

Plato dönemi genellikle diyetisyenlerin kullandığı bir terim. Kilo vermenin durduğu dönem plato dönemi adı veriliyor. Koronavirüs vaka sayılarında ise plato çizimi terimi, yukarı doğru giden grafik çizgisinin yatay şekilde seyretmesidir.

Plato aşaması hızla yükselen bir grafikte yükselişin durduğu ve yatay seyre geçildiğini gösteren tabloya denir.

Yayla (plâto) yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte kalan düz arazi şeklidir. Bu coğrafi benzetmeden dolayı plato çizimi denmektedir.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı plato çizimi ile ilgili sözleri ise şöyle:

'Biz başından itibaren süreci Bilim Kurulu öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Testlerin kimlere yapılması gerektiğinden tutun da hangi hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğine kadar. Dinamik bir şekilde bu süreci ve yöntemleri sürekli güncelleyen dünyadan farkımızı da ortaya koyan bir yol izledik.

VAKA ARTIŞ HIZI AZALDI, DURAĞANLAŞABİLİR

Vaka artış hızı azalıyor. Salgın durağanlaşabilir. Önümüzdeki haftalarda plato çizeceğiz. Önümüzdeki günlerde de olursa şaşırmayalım.'

Test sayısının arttığını belirten Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki hafta da plato dönemi ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya, stabilleşmeye girildiğini çok net görüyoruz. Sosyal medyada 0,21 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye, artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte plato çizme dönemine geldiği için oran, ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Üçlü, dörtlü rakam olduğunda farklılıklar görülmüş olur. Ölüm oranı düştüğünde bu tablonun farklılaştığını net görürüz. Erken dönemde 1,3'lerden 2,1'lere geldiğini görmüş oluyoruz. Çünkü artık burada bir duraklama, stabilleşme dönemine piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz."