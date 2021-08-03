Bakan Koca: Muğla ve Antalya'da 8 can kaybımız var

3 Ağustos 2021 Salı 11:41 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 11:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Antalya. 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla, 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız." dedi.