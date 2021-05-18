Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kontrollü normalleşme dönemindeki aşı tedarik planlamasını anlattı.
Bakan Koca, "Aşı kampanyasını güçlü yapmak istiyoruz" dedi.
Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Şahin, 20 Mayıs'taki toplantıya çevrim içi konuk olacak.
Hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak.
Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldı. 90 milyon dozu aşan aşı gelmesi planlanıyor.
"84 milyon Uğur hocadan duysun istiyorum" diyen Bakan Koca, bu hafta içinde Çin'den de 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini söyledi.
Fahrettin Koca aşılama sürecindeki hedefi de anlattı. Amaç, Haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşıya eriştirmek.
"Yerli aşı ağustos eylül gibi hazır olabilir"
Fahrettin Koca, Faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, yerli aşıda Faz 2 için 500, Faz 3 aşaması için 10 bin gönüllü gerektiğini aktardı.