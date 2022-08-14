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Bakan Koca müjdeyi verdi: Önümüzdeki günlerde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Beyaz Reform' hakkında, 'Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak.' açıklamasında bulundu.

14 Ağustos 2022 Pazar 20:47 - Güncelleme:
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Bakan Koca "beyaz reform" olarak nitelendiği Ek Ödeme Yönetmeliği hakkında paylaşımlarına devam ediyor.

Koca daha önce, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı. Yönetmeliğin içeriğine ilişkin ise Koca, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak." ifadelerini kullanmıştı.

RAPORLU OLMA DURUMUNDA DA GEÇERLİ OLACAK

Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek." ifadelerine yer vermişti.

Koca bugün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mahsuplaşmanın kanunda lafzı olsa da gerçek hayatta hesabı kesildi. Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak. Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi

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