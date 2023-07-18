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Bakan Koca paylaştı: Trabzon Şehir Hastanesi hızla yükseliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin bilgi verdi.

AA18 Temmuz 2023 Salı 18:00 - Güncelleme:
Bakan Koca paylaştı: Trabzon Şehir Hastanesi hızla yükseliyor
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, hastanenin prototipini içeren görüntülere yer vererek, "Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ediyor. 275 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 236'sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

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