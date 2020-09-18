Bakan Koca: Salgında yeniden bir yükseliş görüyoruz

18 Eylül 2020 Cuma 11:52 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 12:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAKAN KOCA'NIN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz

İzmir mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu

İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz.

Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum.

Temasları ne kadar erken tespit edebilirsek, salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş vefatları yükseltti