İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2020 Salı / 21 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2437
  • EURO
    8,527
  • ALTIN
    451.181
  • BIST100
    1110.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağır hasta sayısında artış sürüyor! Bakan Koca o 5 ili işaret etti…
Güncel

Ağır hasta sayısında artış sürüyor! Bakan Koca o 5 ili işaret etti…

Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

11 Ağustos 2020 Salı 20:15 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 20:32
ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1185 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 226 bin 155 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, vaka sayısı 243 bin 180, vefat sayısı 5 bin 873 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 günde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.