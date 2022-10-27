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Güncel

Bakan Koca müjdeyi sosyal medyadan duyurdu: Hayırlı olsun

Sağlık Bakanı Koca, 'İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.' dedi.

27 Ekim 2022 Perşembe 21:08 - Güncelleme:
Bakan Koca müjdeyi sosyal medyadan duyurdu: Hayırlı olsun
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği haberi sosyal medya hesabında duyurdu.

Bakan Koca, "İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

HASTANENİN FAALİYETİ DURURULDU

İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede görevli personel, tedavi gören yaşlı kadın hastayla alay ederek bu anları kayda almışlardı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğeri ise küfretmişti.

Bakan Koca, bu konuya ilişkin de, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez." dedi.

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