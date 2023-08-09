Bakan Koca TMO patlamasında yaralananların son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda pazartesi günü meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden biri sevk edilmiş olduğu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Kazada yaralananlardan 7'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 2'si yoğun bakımda olmak üzere 4 hastamızın tedavisi ise halen Kocaeli Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz.