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Son dakika... Bakan Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz

Bakan Koca, 'Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz.' dedi.

27 Mart 2020 Cuma 09:32 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 81 ilin İl Sağlık Müdürleriyle telekonferans üzerinden yaptığı toplantının görüntülerini paylaştı. 

Toplantısa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele yöntemlerini, riskleri değerlendirdiklerini belirten Bakan Koca, "Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

 "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürleriyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz."

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