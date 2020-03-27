Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 81 ilin İl Sağlık Müdürleriyle telekonferans üzerinden yaptığı toplantının görüntülerini paylaştı.
Toplantısa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele yöntemlerini, riskleri değerlendirdiklerini belirten Bakan Koca, "Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürleriyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz."
ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0T— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020