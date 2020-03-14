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Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada, 'Avrupa ülkelerindeki son vaka sayılarını vererek 'Gidiş-dönüş yasak kapsamını genişletiyoruz' dedi.

14 Mart 2020 Cumartesi 08:11 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 08:11
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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı'ndaki toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan koronavirüsle ilgili alınan son kararlarla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

"KAPSAMI GENİŞLETİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan son gelişmelerle ilgili gece bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

ON 24 SAAT İÇİNDE AVRUPA’DA yeni vakalar: İspanya: 825, Hollanda: 111, Danimarka: 232, İtalya: 2.651, Belçika: 47, Norveç: 85, Avusturya: 179, Fransa: 591, Almanya: 802… Gidiş-dönüş yasak kapsamını genişletiyoruz. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR.

"KAPIMIZ, DÜNYADAN HER GELENE AÇIK DEĞİL"

ABD, 54 ÜLKEYE SEYAHAT KISITLAMASI koyarken, Türkiye konusunda kaygısı yok. Riskli ülke listesinde yer almıyoruz. Tabi, bu süreçte, eskisi kadar konuksever olmayabiliriz. Kapımız, dünyadan her gelene açık değil. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR.

"KRİTİK 4-5 HAFTA"

ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 HAFTA son derece önemli. Bu dönemde virüsten korunma kurallarını çok sıkı bir şekilde uygulamak zorundayız. Bunu yaparsak tablo değişecektir. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR.

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