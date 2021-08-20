İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2021 Cuma / 12 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5385
  • EURO
    9,9714
  • ALTIN
    489.377
  • BIST100
    1437.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca: Yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmüyoruz
Güncel

Bakan Koca: Yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmüyoruz

Sağlık Bakanı Koca, kabine toplantısının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri cevapladı. Türkiye'deki delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90'ı geçtiğini söyleyen Bakan Koca, 'yeni bir kapanma olur mu' sorusuna 'Yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmüyoruz.' cevabını verdi.

20 Ağustos 2021 Cuma 12:00 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:18
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Varyant yoğunluğunun her geçen gün arttığını belirten Fahrettin Koca, özellikle delta varyantına karşı artış uyarısında bulundu.

Bakan Koca, 'Şu an için Türkiye'de delta varyantı yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor" açıklaması yaptı.

BIONTECH AŞISINDA 3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Koca, 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığnı belirterek şunları söyledi:

"İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koryuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız."

'AŞI OLUP VEFAT ETMİŞ KİMSE YOK'

Son dönemde 2 doz aşı olmasına rağmen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğu iddiası da gündemde yer alıyor.

Sağlık Bakanı, bu oranın düşük olduğunu söyledi. Koca, "Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok" dedi.

Bakan Koca, hem BioNTnech hem de Sinovac aşısı teslimatlarında bir sorun yaşanmadığını söyledi.

SPUTNİK V AŞISINDA SON DURUM

Bakan Koca, Haziran ayında ilk teslimatı yapılan Sputnik V aşılarının neden kullanıma alınmadığı hakkında da konuştu. Sağlık Bakanı bu aşının bir ve ikinci doz içeriklerinin farklı olduğunu, ikinci doz aşılar gelmediği için sürecin başlatılmadığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.