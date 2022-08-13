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Bakan Koca yeni hedefi duyurdu: Her polikliniğe bir sekreter

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Beyaz Reform' etiketiyle paylaştığı bilgilerde, 'Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter.' dedi.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."

İşte o tweetler;

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