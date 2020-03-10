ABD basınında, ABD'nin Maryland eyaletinde 86 yaşındaki bir kadına Türkiye ziyareti sonrası koronavirüs tanısı konduğuna dair haberler ortaya çıkmıştı.
Konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir." ifadelerini kullandı.