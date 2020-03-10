İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1322
  • EURO
    6,9747
  • ALTIN
    326.974
  • BIST100
    103581
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi'' iddiası... Bakan Koca'dan önemli açıklama
Güncel

''Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi'' iddiası... Bakan Koca'dan önemli açıklama

Bakan Koca, 'ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir.' dedi.

10 Mart 2020 Salı 16:12 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:40
ABONE OL

ABD basınında, ABD'nin Maryland eyaletinde 86 yaşındaki bir kadına Türkiye ziyareti sonrası koronavirüs tanısı konduğuna dair haberler ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya'da kader anı yaklaşıyor
Libya'da kader anı yaklaşıyor

Libya'da kader anı yaklaşıyor

Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Alman doktorun oyunu tutmadı
Alman doktorun oyunu tutmadı

Alman doktorun oyunu tutmadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.