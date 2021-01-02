Bakan Koca'dan 'acil durum hastaneleri' açıklaması: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da

02 Ocak 2021 Cumartesi 12:46 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle:

Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz.