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Bakan Koca'dan 'acil durum hastaneleri' açıklaması: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastaneleri hakkında çıkan tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 12:46 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:12
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldıklarını belirtti.

Bu hastanelerde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini vurgulayan Koca, "Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin "sadece 246 yatakla hizmet verdiğine, daha çok yurt dışından sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara bakıldığına" yönelik duyumlar aldığını söylemişti.

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